Shanghai Weaver Network stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Shanghai Weaver Network stellte am 31.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,75 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,440 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,20 Prozent auf 988,1 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 976,3 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 1,14 CNY. Im letzten Jahr hatte Shanghai Weaver Network einen Gewinn von 0,780 CNY je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Shanghai Weaver Network im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 3,23 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,27 Milliarden CNY im Vergleich zu 2,35 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at