Shanghai Xiao Fang Pharmaceutical A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Shanghai Xiao Fang Pharmaceutical A hat am 28.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,35 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,370 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Shanghai Xiao Fang Pharmaceutical A im vergangenen Quartal 145,7 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shanghai Xiao Fang Pharmaceutical A 129,1 Millionen CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at