Shanghai Xin Nanyang veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Shanghai Xin Nanyang hat am 20.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,25 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,150 CNY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 506,3 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 449,1 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at