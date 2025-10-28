|
28.10.2025 06:31:28
Shanghai Xingye Resources A präsentierte Quartalsergebnisse
Shanghai Xingye Resources A veröffentlichte am 25.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 0,05 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,130 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shanghai Xingye Resources A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 16,91 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 629,6 Millionen CNY im Vergleich zu 757,8 Millionen CNY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf EZB-Zinsentscheid: ATX im Plus -- DAX stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendiert. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.