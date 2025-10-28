Shanghai Xingye Resources A präsentierte Quartalsergebnisse

Shanghai Xingye Resources A veröffentlichte am 25.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,05 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,130 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shanghai Xingye Resources A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 16,91 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 629,6 Millionen CNY im Vergleich zu 757,8 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at