Shanghai Xingye Resources A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Shanghai Xingye Resources A lud am 20.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,06 CNY gegenüber 0,050 CNY im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Shanghai Xingye Resources A mit einem Umsatz von insgesamt 720,8 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 629,6 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 14,48 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at