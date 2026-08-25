Shanghai Xingye Resources A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Shanghai Xingye Resources A hat am 22.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 24,75 Prozent auf 507,2 Millionen CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 674,0 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at