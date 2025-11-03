Shanghai Xinhua Media: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Shanghai Xinhua Media hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,02 CNY vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,020 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 184,9 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Shanghai Xinhua Media einen Umsatz von 179,9 Millionen CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at