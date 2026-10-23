Shanghai Xinmei Real Estate veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Shanghai Xinmei Real Estate äußerte sich am 22.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,02 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,160 CNY erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Shanghai Xinmei Real Estate im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 67,89 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,29 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 3,15 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at