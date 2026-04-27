|
27.04.2026 06:31:29
Shanghai Yahong Moulding zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Shanghai Yahong Moulding hat sich am 25.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,01 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Shanghai Yahong Moulding ein EPS von 0,080 CNY in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Shanghai Yahong Moulding mit einem Umsatz von insgesamt 112,2 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 136,1 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 17,58 Prozent verringert.
Shanghai Yahong Moulding hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,040 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,210 CNY je Aktie gewesen.
Gegenüber dem Vorjahr hat Shanghai Yahong Moulding im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 14,86 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 416,10 Millionen CNY. Im Vorjahr waren 488,70 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX stabil erwartet -- DAX dürfte freundlich starten -- Asiens Börsen mehrheitlich in Grün - Nikkei zieht kräftig an
Der heimische Leitindex dürfte wenig bewegt in die Sitzung starten. Der deutsche Leitindex wird mit leichten Gewinnen erwartet. Die Börsen in Fernost zeigen sich am Montag vermehrt mit Gewinnen.