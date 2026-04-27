Shanghai Yahong Moulding zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Shanghai Yahong Moulding hat sich am 25.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,01 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Shanghai Yahong Moulding ein EPS von 0,080 CNY in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Shanghai Yahong Moulding mit einem Umsatz von insgesamt 112,2 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 136,1 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 17,58 Prozent verringert.

Shanghai Yahong Moulding hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,040 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,210 CNY je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahr hat Shanghai Yahong Moulding im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 14,86 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 416,10 Millionen CNY. Im Vorjahr waren 488,70 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at