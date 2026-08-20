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20.08.2026 06:31:29
Shanghai Yanpu Metal Products A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Shanghai Yanpu Metal Products A hat am 18.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Shanghai Yanpu Metal Products A hat ein EPS von 0,08 CNY vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,080 CNY auf dem gleichen Niveau gelegen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shanghai Yanpu Metal Products A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,63 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 558,4 Millionen CNY im Vergleich zu 483,0 Millionen CNY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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