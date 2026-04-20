Shanghai Yanpu Metal Products A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Shanghai Yanpu Metal Products A lud am 17.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,29 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,150 CNY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,28 Prozent auf 811,1 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 777,8 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,910 CNY. Im Vorjahr hatte Shanghai Yanpu Metal Products A 0,770 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Shanghai Yanpu Metal Products A hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 2,41 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 2,27 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at