Shanghai Yimin Commercial Group stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Shanghai Yimin Commercial Group hat am 27.04.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 170,1 Millionen CNY – ein Plus von 24,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shanghai Yimin Commercial Group 136,7 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,120 CNY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,030 CNY je Aktie generiert.

Umsatzseitig standen 673,65 Millionen CNY in den Büchern – ein Minus von 18,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Shanghai Yimin Commercial Group 827,23 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at