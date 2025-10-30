Shanghai Yimin Commercial Group: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Shanghai Yimin Commercial Group hat am 28.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,01 CNY vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,010 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 29,08 Prozent zurück. Hier wurden 133,5 Millionen CNY gegenüber 188,3 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at