30.10.2025 06:31:28
Shanghai Yimin Commercial Group: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Shanghai Yimin Commercial Group hat am 28.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,01 CNY vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,010 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 29,08 Prozent zurück. Hier wurden 133,5 Millionen CNY gegenüber 188,3 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
