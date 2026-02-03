03.02.2026 06:31:28

Shanghai Yizhong Pharmaceutical A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Shanghai Yizhong Pharmaceutical A hat am 02.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,06 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Shanghai Yizhong Pharmaceutical A -0,140 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 74,0 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,7 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Shanghai Yizhong Pharmaceutical A hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,310 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,030 CNY je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 83,79 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 317,08 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 172,52 Millionen CNY im Vorjahr.

