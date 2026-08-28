|
28.08.2026 06:31:29
Shanghai Yizhong Pharmaceutical A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Shanghai Yizhong Pharmaceutical A stellte am 25.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,11 CNY vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Shanghai Yizhong Pharmaceutical A ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,110 CNY in den Büchern gestanden.
Shanghai Yizhong Pharmaceutical A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 86,7 Millionen CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 89,3 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Fokus: ATX eröffnet ruhig -- DAX startet im Plus -- Asiens Börsen fester
Der heimische Aktienmarkt startet wenig verändert, während der deutsche Aktienmarkt mit leichten Gewinnen in den Handel geht. Die asiatischen Börsen tendierten vor dem Wochenende nach oben.