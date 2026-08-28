Shanghai Yizhong Pharmaceutical A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Shanghai Yizhong Pharmaceutical A stellte am 25.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,11 CNY vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Shanghai Yizhong Pharmaceutical A ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,110 CNY in den Büchern gestanden.

Shanghai Yizhong Pharmaceutical A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 86,7 Millionen CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 89,3 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at