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30.04.2026 06:31:29
Shanghai Yongguan Adhesive Products A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Shanghai Yongguan Adhesive Products A hat am 27.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,15 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,070 CNY je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite hat Shanghai Yongguan Adhesive Products A im vergangenen Quartal 1,58 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shanghai Yongguan Adhesive Products A 1,52 Milliarden CNY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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