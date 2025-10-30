Shanghai Yongmaotai Automotive Technology A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Shanghai Yongmaotai Automotive Technology A hat am 28.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Das vergangene Quartal hat Shanghai Yongmaotai Automotive Technology A mit einem Umsatz von insgesamt 1,65 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,03 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 60,16 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at