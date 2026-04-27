Shanghai Yongmaotai Automotive Technology A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Shanghai Yongmaotai Automotive Technology A hat am 24.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,06 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,040 CNY erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shanghai Yongmaotai Automotive Technology A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,79 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,37 Milliarden CNY im Vergleich zu 1,20 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at