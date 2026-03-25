Shanghai Yuyuan Tourist Mart legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Shanghai Yuyuan Tourist Mart stellte am 24.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Shanghai Yuyuan Tourist Mart vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,14 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,270 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Shanghai Yuyuan Tourist Mart hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,97 Milliarden CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 26,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,82 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -1,260 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Shanghai Yuyuan Tourist Mart ein EPS von 0,030 CNY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 22,60 Prozent zurück. Hier wurden 36,16 Milliarden CNY gegenüber 46,72 Milliarden CNY im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at