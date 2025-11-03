Shanghai Yuyuan Tourist Mart: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Shanghai Yuyuan Tourist Mart gab am 31.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Shanghai Yuyuan Tourist Mart im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,89 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9,29 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 8,53 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at