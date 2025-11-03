Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development hat am 31.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development ein EPS von 0,160 CNY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 34,41 Prozent zurück. Hier wurden 299,9 Millionen CNY gegenüber 457,2 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

