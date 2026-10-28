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28.10.2026 06:31:29
Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development legte Quartalsergebnis vor
Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development präsentierte am 27.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,10 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,150 CNY erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,41 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 319,1 Millionen CNY, während im Vorjahreszeitraum 299,9 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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