Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development hat am 24.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,05 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,180 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 838,0 Millionen CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 31,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,22 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at