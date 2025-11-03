Shanghai Zhenhua Heavy Industries gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Shanghai Zhenhua Heavy Industries hat am 31.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Shanghai Zhenhua Heavy Industries hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,03 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,020 CNY je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Shanghai Zhenhua Heavy Industries im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,87 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,61 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 8,13 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at