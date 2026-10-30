Shanghai Zhenhua Heavy Industries informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Shanghai Zhenhua Heavy Industries gab am 29.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,05 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,030 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 9,43 Milliarden CNY gegenüber 8,61 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at