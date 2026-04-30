Shanghai Zhenhua Heavy Industries präsentierte Quartalsergebnisse

Shanghai Zhenhua Heavy Industries gab am 27.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,07 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Shanghai Zhenhua Heavy Industries ein EPS von 0,050 CNY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,29 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,59 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 8,48 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at