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30.04.2026 06:31:29
Shanghai Zhenhua Heavy Industries: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Shanghai Zhenhua Heavy Industries präsentierte in der am 27.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,24 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 1,17 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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