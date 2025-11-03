Shanghai Zhenhua Heavy Industries stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Shanghai Zhenhua Heavy Industries hat am 31.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,03 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,20 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 1,13 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at