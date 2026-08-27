Shanghai Zhenhua Heavy Industries stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Shanghai Zhenhua Heavy Industries hat am 26.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 1,33 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,23 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at