Shanghai Zhenhua Heavy Industries stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Shanghai Zhenhua Heavy Industries stellte am 29.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16,24 Prozent auf 1,40 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,20 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at