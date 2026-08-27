Shanghai Zhenhua Heavy Industries: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Shanghai Zhenhua Heavy Industries hat am 26.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,02 CNY. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,020 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 9,03 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 1,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,88 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at