01.05.2026 06:31:29

Shanghai Zhixin Electric: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Shanghai Zhixin Electric lud am 29.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Shanghai Zhixin Electric hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,07 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,020 CNY je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Shanghai Zhixin Electric 4,08 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,59 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,440 CNY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Shanghai Zhixin Electric ein Gewinn pro Aktie von 0,280 CNY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,28 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 11,95 Milliarden CNY, während im Vorjahr 11,25 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at

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