Shanghai Zhixin Electric informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Shanghai Zhixin Electric hat am 26.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,14 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,100 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 3,26 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,09 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at