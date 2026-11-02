Shanghai Zhixin Electric präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Shanghai Zhixin Electric hat am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,01 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Shanghai Zhixin Electric ein EPS von 0,190 CNY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,58 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,56 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at