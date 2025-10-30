Shanghai Zhixin Electric: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Shanghai Zhixin Electric hat am 29.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,19 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Shanghai Zhixin Electric 0,090 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Mit einem Umsatz von 2,56 Milliarden CNY, gegenüber 2,70 Milliarden CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,19 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at