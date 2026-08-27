Shanghai Zhongchen Electronic Technology A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Shanghai Zhongchen Electronic Technology A lud am 26.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 0,35 CNY gegenüber 0,320 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 243,1 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Shanghai Zhongchen Electronic Technology A 176,7 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at