Shanghai Zhonggu Logistics A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Shanghai Zhonggu Logistics A gab am 31.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,16 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Shanghai Zhonggu Logistics A 0,170 CNY je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,56 Milliarden CNY – das entspricht einem Minus von 5,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,71 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at