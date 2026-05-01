Shanghai Zhonggu Logistics A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Shanghai Zhonggu Logistics A hat am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,25 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Shanghai Zhonggu Logistics A ein EPS von 0,260 CNY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,58 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,57 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at