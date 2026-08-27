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27.08.2026 06:31:29
Shanghai Zhonggu Logistics A präsentierte Quartalsergebnisse
Shanghai Zhonggu Logistics A präsentierte am 26.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 0,27 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,250 CNY je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shanghai Zhonggu Logistics A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,96 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,88 Milliarden CNY im Vergleich zu 2,77 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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