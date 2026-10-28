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28.10.2026 06:31:29
Shanghai Zhonggu Logistics A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Shanghai Zhonggu Logistics A veröffentlichte am 26.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 0,40 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,160 CNY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz wurden 2,92 Milliarden CNY gegenüber 2,56 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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