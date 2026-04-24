Shanghai Zhonggu Logistics A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Shanghai Zhonggu Logistics A hat am 22.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 0,28 CNY. Im letzten Jahr hatte Shanghai Zhonggu Logistics A einen Gewinn von 0,340 CNY je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat Shanghai Zhonggu Logistics A 2,72 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2,81 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,950 CNY. Im letzten Jahr hatte Shanghai Zhonggu Logistics A einen Gewinn von 0,870 CNY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat Shanghai Zhonggu Logistics A im vergangenen Geschäftsjahr 10,61 Milliarden CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shanghai Zhonggu Logistics A 11,26 Milliarden CNY umsetzen können.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 0,950 CNY belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 10,62 Milliarden CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at