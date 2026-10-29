Shanghai Zijiang Enterprise Group legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Shanghai Zijiang Enterprise Group präsentierte in der am 27.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,14 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,330 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 2,58 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Shanghai Zijiang Enterprise Group 2,57 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at