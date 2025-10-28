Shanghai Ziyan Foods A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Shanghai Ziyan Foods A gab am 25.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,370 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 1,03 Milliarden CNY gegenüber 1,01 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at