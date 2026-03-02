02.03.2026 06:31:29

Shanghai ZJ Bio-Tech A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Shanghai ZJ Bio-Tech A gab am 27.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,03 CNY gegenüber -0,600 CNY im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 16,05 Prozent auf 34,5 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel hatte Shanghai ZJ Bio-Tech A 41,1 Millionen CNY umgesetzt.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,190 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shanghai ZJ Bio-Tech A -0,670 CNY je Aktie generiert.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 29,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 177,82 Millionen CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 124,91 Millionen CNY.

Eskalation im Nahen Osten: Asiens Börsen mehrheitlich schwächer
Die Märkte in Fernost sind am Montag mehrheitlich im Minus.
