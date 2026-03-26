LA Holdings Aktie
WKN DE: A2P59E / ISIN: JP3968300008
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26.03.2026 11:38:03
Shangri-La Asia posts 30.4% drop in full-year earnings to US$112.3 million
The board recommends a final dividend of HK$0.10 a share for FY2025Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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