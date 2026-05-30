LA Holdings Aktie
WKN DE: A2P59E / ISIN: JP3968300008
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30.05.2026 04:39:21
Shangri-La Dialogue: Hegseth says 'no state, including China,' must dominate Asia
US Secretary of Defense Pete Hegseth expressed alarm about China's military buildup in Asia. He also said the US expects its Asian allies and partners to increase defense spending to 3.5% of their GDPs.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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