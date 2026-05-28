Shaniv Paper Industry mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Shaniv Paper Industry hat am 25.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,52 ILS beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,080 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.

Shaniv Paper Industry hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 233,0 Millionen ILS abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 235,7 Millionen ILS erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at