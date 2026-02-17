|
Shankar Lal Rampal Dye Chem hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Shankar Lal Rampal Dye Chem stellte am 14.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,33 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,450 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Mit einem Umsatz von 905,4 Millionen INR, gegenüber 1,02 Milliarden INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 11,14 Prozent präsentiert.
