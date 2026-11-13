Shankar Lal Rampal Dye Chem legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Shankar Lal Rampal Dye Chem hat am 11.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 1,10 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,370 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 1,66 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,13 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at