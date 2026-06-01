Shankar Lal Rampal Dye Chem: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Shankar Lal Rampal Dye Chem hat am 29.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,75 INR gegenüber 0,390 INR im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,39 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 30,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Shankar Lal Rampal Dye Chem einen Umsatz von 1,07 Milliarden INR eingefahren.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 2,11 INR gegenüber 1,78 INR im Vorjahr.

Gegenüber dem Vorjahr hat Shankar Lal Rampal Dye Chem im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 15,69 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,65 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 4,02 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at